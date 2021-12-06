Тепло возвращается в СКФО и на Юг России

Уже до конца следующей недели на юге России и на Северном Кавказе установится теплая погода с превышением температуры воздуха на 2-4 градуса, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В течение текущей недели на юге России и Северном Кавказе прогнозируется довольно теплая погода. В четверг местами пройдут небольшие дожди, немного похолодает, но уже в пятницу температура вновь повысится", - рассказал он, передает ТАСС.

В Краснодаре уже завтра до 17 градусов тепла, в остальные дни недели в пределах 11-13 градусов в дневные часы, 4-6 - по ночам. Существенных осадков не ожидается.

В Сочи солнечно, а завтра до плюс 15-16, в среду - до 18 градусов тепла. В четверг в городе-курорте пройдут кратковременные дожди, днем похолодает до 11-12, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 8-9 градусов. В пятницу вновь потеплеет до 15-16 градусов днем, 8-10 - по ночам.

В Крыму завтра тоже до 15-17 градусов тепла. Дожди на полуострове пройдут лишь в четверг, температура воздуха упадет до 5-6 градусов, но затем осадки прекратятся, а воздух прогреется до 13-15 градусов.

В Ставрополе небольшой дождь пройдет в четверг, днем будет до 9-11 градусов тепла, ночью 4-6 тепла. Во Владикавказе во вторник и среду до 12-14 градусов, а в пятницу возможен дождь, - добавил синоптик.