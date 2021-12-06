Замглавы Минобороны Азербайджана отправился в Россию

Заместитель главы Минобороны Азербайджана отправился в Москву. Такое сообщение опубликовано на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

В нем говорится, что замминистра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов отправился в российскую столицу, где он примет участие в 14-м заседании азербайджано-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Уточняется, что его визит продлится до девятого декабря.