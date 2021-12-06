Медведев привел Россию к победе в финале  Кубка Дэвиса

Российские теннисисты в третий раз в истории завоевали главный командный турнир - вторая ракетка мира Даниил Медведев привел Федерацию тенниса России к победе на Кубке Дэвиса. Победа Медведева со счетом 7: 6 (9-7) 6:2 над Марином Чиличем закрепила победу 2:0 над чемпионами 2018 года, Хорватией, в мадридском финале. В первом одиночном матче Андрей Рублев выиграл у Борна Годжо 6:4, 7:6 (7:5).

BBC цитирует 25-летнего Медведева, который не пропустил ни одного сета в финале: "Это потрясающе, но я больше рад за команду, чем за себя. Никогда не бывает легко прийти к концу сезона, но это были лучшие две недели в моей карьере".

Триумф в Кубке Дэвиса приходится на конец сезона, в котором Медведев выиграл свой первый титул Большого шлема на Открытом чемпионате США. Россия стала четвертой страной, выигравшей в одном и том же году Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг - равноценное женское командное соревнование. Первоначально Медведев был испытан в первом сете чемпионом US Open 2014 Чиличем, который проиграл три из своих четырех матчей, на пути в финал. 33-летний хорват повел 4:2 на тай-брейке в первом сете, но его удар справа сбился с пути на заключительной стадии, что успокоило россиянина. Удача покинула Чилича в начале второго сета, а Медведев ушел в ранний разрыв и сохранил это преимущество.

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24-летний Рублев признался, что почувствовал давление, когда начал игру своей команды в воскресном финале. Но этого не было видно, поскольку он потерял всего два очка на подаче в первом сете против 22-летнего Годжо. Второй сет был более конкурентоспособным, и преимущество Рублева на тай-брейке сократилось до того, как он завершился победой со счетом 6-4 7-6 (7-5). "Это было очень сложно, и я чувствовал сильное давление, но главное, что моя страна была впереди", - сказал он репортерам.

Россияне, играющие от имени своей федерации, поскольку стране запрещено участвовать в международных соревнованиях за нарушение допинга, завоевали свой первый титул с 2006 года. Они были фаворитами перед турниром и продемонстрировали почему, показав отличные результаты с начала года. Медведев, Рублев и Аслан Карацев входят в двадцатку лучших в мире, а Карен Хачанов входит в 30 лучших. Рублев и Медведев были ключевыми игроками команды: Рублев выиграл четыре матча из пяти, уступив только испанцу Фелисиано Лопесу на групповом этапе. Их успех как команды начался с победы во втором розыгрыше Кубка ATP в начале года. Карацев мечтал пройти квалификацию Открытого чемпионата Австралии, выйдя в полуфинал в феврале, проиграв будущему чемпиону Новаку Джоковичу. На Олимпиаде в Токио Рублев получил золото в микст-парном разряде под звуки фортепианного концерта №1 Чайковского вместо государственного гимна, поскольку международный запрет на соревнования для России сохранялся.