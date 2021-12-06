Песков сравнил состояние российско-американских отношений с "авгиевыми конюшнями"

Между Москвой и Вашингтоном накопилось столько вопросов, что расчистить эти "авгиевы конюшни" за несколько часов переговоров президенты едва ли смогут. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в связи с ожидающейся завтра беседой глав государств в интервью Первому каналу.

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - пояснил он.

Поэтому Песков призвал не испытывать "экзальтированных, эмоциональных" ожиданий от встречи.

По словам пресс-секретаря Путина, у президентов "есть что обсудить" относительно реализации достигнутых в ходе саммита в Женеве договоренностей.

Он охарактеризовал состояние российско-американских отношений как "очень печальное", но указал на некоторое их оживление, а также на диалог, который можно наблюдать на ряде направлений.

Песков признал, что пока этот диалог не дает "унисона в позициях, в договоренностях", однако это все-таки общение.

Он обратил внимание, что российская сторона надеется на то, что лидеры сумеют донести друг до друга взаимные обеспокоенности и дать ответы на них.