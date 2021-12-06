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Ингушский суд заблокировал сайты торговцев "липовыми" удостоверениями водителей

Ингушский суд заблокировал сайты торговцев &quot;липовыми&quot; удостоверениями водителей

Суд в Ингушетии принял решение по административному делу о торговле водительскими удостоверениями на интернет-ресурсах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратура выявила 20 сайтов, на которых можно было купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе", - рассказал представитель надзорного ведомства, передает "Интерфакс".

Информация на сайтах была квалифицирована как запрещенная к распространению, и прокуратура направила в суд административные иски о закрытии этих сайтов.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, заблокировав доступ к этим ресурсам.

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