Бойкот "Единым нацдвижением" парламента дал бюджету Грузии $344 тысяч

Решение депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" бойкотировать работу парламента дало возможность сэкономить более 1 067 520 лари (свыше $344 тыс), об этом рассказала грузинский правозащитник, глава НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе на своей странице в Facebook.

По ее словам, это "единственная польза, которую принесли бюджету" представители ЕНД, передает Sputnik Грузия.

Правозащитница пояснила, что подсчеты были выполнены на основе данных за февраль-сентябрь, полученных из парламента по запросу ее НПО.

Дело в том, что, согласно парламентскому регламенту, за пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутат должен заплатить штраф в размере 10% от заработной платы. Соответственно, если парламентарий будет игнорировать свои обязанности в течение месяца, то зарплату за этот месяц ему не выдадут.