МВД Абхазии возглавил Вальтер Бутба - указ об этом сегодня подписал президент республики Аслан Бжания.

"Назначить Бутба Вальтера Сергеевича министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в указе, передает РИА Новости.

Напомним, Бутба с 2014 по 2016 годы был заместителем главы МВД Абхазии, а с 2016 возглавлял управление по экономической безопасности и противодействию коррупции крупнейших акционерных обществ.

Также указом президента России Владимира Путина Бутба был награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Напомним, 2 декабря указом президента республики бывший глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар был освобожден от должности и назначен начальником государственной службы охраны.