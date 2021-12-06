Афганистан получил в помощь от Китая миллион доз антиковидной вакцины

Афганистан получил гуманитарную помощь из Китая – в страну была отправлена партия в миллион доз вакцин от COVID-19, и шприцев, чтобы противостоять распространению коронавируса в стране, - заявил сегодня посол Афганистана в КНР Джавид Ахмад Каем.

"Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром я получил эту партию для афганского народа в аэропорту Пекина и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 млн шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.