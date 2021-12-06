Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Губу (ФОТО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева совершили поездку в Губинский район. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, возведенный в центре Губы, и возложили к нему цветы.

Затем президент, первая леди и их дочь ознакомились с условиями, созданными в Губинском олимпийском спортивном комплексе после реконструкции, капремонта и строительных работ.