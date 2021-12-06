Генпрокуратура попросила конфисковать имущество экс-главы полиции Армении

Генеральная прокуратура Армении подала в суд запрос о конфискации незаконно приобретенного имущества экс‑начальника полиции Владимира Гаспаряна и членов его семьи, следует из материалов сайта судебной информации.

Фигурантами дела выступают сам Гаспарян, его супруга, мать, сын, дочь и теща, передает Sputnik Армения.

Впервые с этим ходатайством надзорное ведомство обратилось в суд еще 18 ноября, но из-за недочетов оно было возвращено. Второго декабря был направлен новый запрос.

Напомним, 30 июня стало известно об аресте имущества Гаспаряна в рамках закона "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение". Подозреваемому запретили пользоваться участком земли площадью 0,2 га в Гегаркуникской области, квартирой в центре Еревана, автомобилями Mercedes-Benz S450 4Matic и "Иж-2715".