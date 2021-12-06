Катар и Турция помогут Афганистану восстановить работу аэропорта Кабула

Власти Катара и Турции помогут захватившему власть в Афганистане запрещенному в России радикальному движению "Талибан" восстановить работу аэропорта Кабула и готовы подписать соглашение об эксплуатации воздушной гавани на постоянной основе, - заявил сегодня заместитель премьер-министра, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Дохе.

"Мы обсудили взаимодействие Катара с Турцией относительно ситуации в Афганистане, обсудив сотрудничество с временным афганским правительством по управлению аэропортом Кабула на постоянной основе. Мы стремимся достичь соглашения об эксплуатации воздушной гавани в обычном режиме", - подчеркнул глава катарского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Напомним, взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта афганской столицы сильно повреждены после хаоса при эвакуации граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев, а также из-за теракта, произошедшего в воздушной гавани 26 августа.

Также переговоры о получении права на эксплуатацию кабульской воздушной гавани ведут ОАЭ.