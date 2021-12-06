Путин укрепляет союз с Индией 6 дек в 17:27 Министры обороны и иностранных дел РФ вылетели в Индию. Туда же прибывает Владимир Путин. В чем заключаются интересы России и Индии для укрепления партнерства? Как их союз влияет на США и Китай? 605 просмотров Видео Россия Политика Экономика США Китай Новый шелковый путь Пакистан Индия Донбасс Украина Владимир Путин торговля транспорт инвестиции новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов KamranLeaks Ещё ... Далее СМИ: горящий самолет экстренно сел в Ширазе Ранее Российские власти депортируют из страны бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева Читайте Вестник Кавказа в