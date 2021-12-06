Главная » Видео

Путин укрепляет союз с Индией

Министры обороны и иностранных дел РФ вылетели в Индию. Туда же прибывает Владимир Путин. В чем заключаются интересы России и Индии для укрепления партнерства? Как их союз влияет на США и Китай?

605 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!