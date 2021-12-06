Российские власти депортируют из страны бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев признан виновным в нарушении режима пребывания – такое решение сегодня принял Останкинский суд Москвы, постановив выдворить его из России.

"Признать Чоршанбиева виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс рублей с административным выдворением за пределы РФ", - сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова, передает "Интерфакс".

До исполнения приговора суда Чоршанбиев, признанный виновным в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в России, будет содержаться в центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

Напомним, Чоршанбиев был задержан 3 декабря сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения - опасную езду и "игру в шашечки" на дороге, также спортсмена из Таджикистана оштрафовали за вождение машины без прав и за отсутствие полиса ОСАГО.

"Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует", - пояснили в полиции.