МИД Германии: предложения Ирана в Вене неприемлемы

Берлин расценивает как неприемлемые предложения Тегерана на переговорах в Вене по отмене американских санкций и возврату к СВПД по иранской ядерной программе. Об этом рассказала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Мы рассмотрели предложения внимательно и тщательно и пришли к выводу, что Иран нарушил почти все компромиссы, достигнутые ранее за несколько месяцев напряженных переговоров", - цитирует ее ТАСС.

Дипломат выразила мнение, что переговоры едва ли увенчаются успехом при таких требованиях. Поэтому, отметила она, германская сторона надеется, что иранская делегация проведет консультации в Тегеране и возвратится на следующий раунд "с реалистичными предложениями".

Зассе подчеркнула, что ФРГ остается приверженной поиску дипломатического решения, но время уже на исходе.