Студенты КЧГУ вернулись к очному формату учебы

Студенты Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) им. У.Д.Алиева сегодня вновь вернулись в аудитории – это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе вуза.

"В регионе и городе Карачаевске и в соответствии с приказом Минобрнауки "О деятельности организаций, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ", принято решение с 6 декабря продолжить обучение студентов в традиционной форме с посещением занятий в аудиториях КЧГУ", - рассказали в университете, передает ТАСС.

Образовательное учреждение было переведено на дистанционный режим работы с 30 октября, - отметили в вузе, подчеркнув, что в аудиториях продолжат соблюдать меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Напомним, КЧГУ - старейший вуз КЧР, в который входят два института и восемь факультетов, на которых обучаются более 5,5 тыс человек более чем по 70 программам высшего профессионального образования.