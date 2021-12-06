Жителю Ингушетии вынесли приговор за присягу террористам

В Ростове-на-Дону осудили жителя Ингушетии Бека Хаштырова, которого обвиняли в присяге террористам, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что подсудимый в период с января по февраль 2020 года, желая вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ, находясь в Назрани, записал видеозапись, на которой он произносит текст присяги руководителю ИГ, - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что ролик содержал "признаки оправдания терроризма, поддержки и признания правильным идеологии и практики насилия на примере данной террористической организации".

Хаштыров опубликовал видеозапись на общедоступной странице одной из соцсетей. Также он прятал дома самодельную взрывчатку.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс рублей по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").