Turkish Airlines в 2022 году станет чаще летать из Стамбула в Тбилиси

Авиакомпания Turkish Airlines с января увеличит число рейсов по маршруту Стамбул - Тбилиси до 25 в неделю.

Новое расписание начнет действовать со 2 января. В настоящее время перевозчик осуществлять 21 прямой рейс в неделю.

Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Стамбула в 12:00, из Тбилиси - в 16:15, сообщили в офисе Turkish Airlines в грузинской столице.

Большинство рейсов - 18 в неделю - с января будет выполняться из аэропорта Стамбул, еще 7 рейсов - из аэропорта Сабиха Гекчан.