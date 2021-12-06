Станции метро в Тбилиси "превратятся " в галереи современного искусства

TBILISI METRO FEST открывается в грузинской столице. В рамках проекта тбилисский метрополитен на три дня превратится в галерею современного искусства.

По информации организаторов, в ходе фестиваля на трех станциях метро – Марджанишвили, Руставели и площадь Свободы – посетителей ждут выставки и инсталляции.

Участниками проекта стали 15 местных и иностранных художников: Леван Амашукели, Нино Босикашвили, Тина Чертова, Gagosh, Иракли (Море) Литвиненко, Мариам Качарава, Ника Кутелия, Элен Глазова, Masholand, BIIMO, Мака Зеделашвили, Георгий Цквитинидзе, NINVELI, Нино Хундадзе и SARI KIMORO CLAN, передает Sputnik Грузия.