На Ставрополье стало на 500 ковидных коек меньше

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае позволяет сокращать "ковидный" коечный фонд, в понедельник стало известно о сокращении еще 500 коек.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что заболеваемость остается относительно высокой, однако сокращается количество тяжелых случаев и смертельных исходов. "Также растет число свободных коек в COVID-госпиталях. Сегодня из 4 222 коек свободно 27%. Это позволяет порядка 500 мест коечного фонда вернуть к плановому профильному оказанию медицинской помощи населению", - отметили в пресс-службе.

В конце ноября на Ставрополье работало 5 157 коек для пациентов с коронавирусом, затем их число сократили 4 222 коек.