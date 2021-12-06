Вильфанд объяснил грядущий снежный апокалипсис в Москве

Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что выход к Москве южного циклона, насыщенного влагой, приведет к выпадению в ночь на вторник в столице от 4 до 6 см снега.

"Воздушные массы будут перемещаться, будет хорошо выраженный поток теплых воздушных масс и усиление ветра до 15 м/с. Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Сейчас в столице облачно, столбики термометров находятся на отметке минус три градуса.