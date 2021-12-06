Полицейских в Казахстане обуют в кроссовки уже в январе

В январе 2022 года у казахстанских полицейских появится новая, более удобная форма, в нее войдут кроссовки.

В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что речь идет о "максимально удобной и комфортной для полицейских одежде". Правоохранителей оденут в кроссовки, металлические элементы на форме (жетоны, эмблемы, звезды и кокарды) заменят на текстильные.

В январе новую форму получат патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции. Приобретение новой формы будет осуществляться по мере износа старой и не потребует дополнительных средств из бюджета, пишет "Интерфакс".