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TikTok Fest не пройдет в Узбекистане

TikTok Fest не пройдет в Узбекистане

Руководство Узбекистана объявило о запрете проведения TikTok Fest, сообщает Министерство культуры республики.

Мероприятие должно было состояться 25 декабря. В нем должны были принять участие российские тиктокеры Анет Сай, Аня Покров, Артур Бабич, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и Егор Шип.

Как заявили в Минкульте, подобные мероприятия негативно сказываются на сознании, мировоззрении и нравственном воспитании молодежи, а "противоречат менталитету узбекского народа".

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