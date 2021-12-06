TikTok Fest не пройдет в Узбекистане

Руководство Узбекистана объявило о запрете проведения TikTok Fest, сообщает Министерство культуры республики.

Мероприятие должно было состояться 25 декабря. В нем должны были принять участие российские тиктокеры Анет Сай, Аня Покров, Артур Бабич, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и Егор Шип.

Как заявили в Минкульте, подобные мероприятия негативно сказываются на сознании, мировоззрении и нравственном воспитании молодежи, а "противоречат менталитету узбекского народа".