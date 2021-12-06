Ставропольские школьники могут отправиться на каникулы на неделю раньше

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе совещания, главным вопросом которого стало противодействию коронавирусной инфекции, сообщил, что поручил рассмотреть вариант начала школьных каникул на неделю раньше обычного.

"Это, как и в случае с осенними каникулами, поможет увеличить противоэпидемическую паузу, прервать цепочки заражения", - сказал региональный лидер.

Кроме того, он отметил, что родители смогут посетить детские новогодние утренники только при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста.