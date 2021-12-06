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Горнолыжный курорт "Домбай" откроется 7 декабря

Горнолыжный курорт &quot;Домбай&quot; откроется 7 декабря

Курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии откроет 7 декабря горнолыжный сезон 2021/2022, сообщает пресс-служба администрации курортного поселка.

"В рамках подготовки за две недели до старта сезона на склоне горы Мусса-Ачитара была запущена система искусственного оснежения. К настоящему времени курорт полностью готов к новому сезону с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заселение в отели на территории комплекса осуществляется только при наличии QR-кода. Также необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты на кассах и при посадке на канатные дороги.

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