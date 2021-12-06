Зачем России союз с Индией?

В Индию утром прибыли министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а вслед за ними - и президент Владимир Путин. Зачем Москве эти визиты и вообще союз с Нью-Дели?

Как известно, до обретения независимости Индия являлась колонией Великобритании. После Второй мировой войны, когда началась "холодная война" между СССР и США, Индия выбрала нейтралитет. Наряду с Египтом и Кубой она влилась в Движение Неприсоединения. При этом отношения с СССР у индусов были довольно тесные. Достаточно сказать, что Советский Союз оказал значительную военную помощь Индии при Хрущеве во время индо-китайского конфликта - несмотря на то, что Китай был коммунистической страной и союзником Москвы в "холодной войне". В те же 60-е годы Москва поддержала Нью-Дели в споре с Пакистаном из-за Кашмира. Более того, именно при участии председателя совета министров Косыгина удалось остановить Вторую индо-пакистанскую войну. Декларация 10 января 1966 года о прекращении боев была подписана в Ташкенте.

Сегодня Индия пытается придерживаться того же курса неприсоединения. Однако, как и тогда, геополитические реалии – сохраняющееся соперничество с Китаем и Пакистаном – вынуждают индусов искать сильных союзников. В этом смысле выбор у Индии небольшой: США, Евросоюз и Россия. Европа могла бы быть опорой, но традиционно старается не втягиваться в битву титанов. Даже в американо-российском противостоянии европейцы призывают к снижению накала страстей, и кстати, недавно оспорили выводы разведки США о якобы российском вторжении. У ЕС тесные экономические связи с Китаем, плюс Евросоюз – очень неоднородная структура. Франция сейчас обижена на англосаксов из-за антикитайского AUKUS, а Германия очень скромна во внешней политике.

Что касается самих США, то это был бы для Индии очень удобный вариант. Соединенные Штаты сейчас активно противостоят Китаю, как экономически, так и через военные альянсы. Индия принимает участие в союзе QUAD и вместе с США, Японией и Австралией проводит военно-морские учения в Индийском океане. Последние из них, в октябре, стали самыми масштабными за 40 лет. Только вся загвоздка союза с Вашингтоном для Нью-Дели в том, что американцы требуют полного подчинения. США буквально запрещают Индии покупать у России системы ПВО С-400, угрожают ей санкциями, как это было и с Турцией.

В такой ситуации Россия для Индии является если не единственным, то по крайней мере уникальным партнером. Да, в отличие от США она не будет противостоять Китаю, но при этом РФ продает Индии оружие, которое помогает сохранить баланс сил в Азии. Также мы делаем шаги для того, чтобы снизить эскалацию. Например, именно благодаря российским усилиям Индия и Китай сейчас являются полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. Можно ли представить совместные военные учения индусов и китайцев под эгидой Пентагона? Конечно нет. Но почти такие учения прошли в этом году: в сентябре в российско-белорусских маневрах "Запад-2021" участвовали 200 индийских военных, а также китайские и пакистанские наблюдатели.

Кроме этого, Россия старается сблизить Китай и Индию в экономическом плане. В рамках формата БРИКС существует совместный пул резервных валют, который помогает укрепить финансовый суверенитет пяти стран. Одним словом, Россия укрепляет оборону Индии и работает на снижение ее конфликта с Китаем. Отдельно также стоит сказать и о проекте "Север-Юг", ведущем из России в Индию и наоборот, который усилит торговые возможности и макрорегиональное значение обеих стран.

Таким образом, сегодняшний визит Путина, Лаврова и Шойгу в Индию крайне важен. Отношения с Индией надо укреплять. Это повышает нашу роль в Азии, усиливает наши карты перед США и в хорошем смысле этого слова позволяет балансировать растущий Китай. В конце концов, союз с Индией – это хорошие деньги. За 30 лет на одних поставках самолетов, танков и "Калашниковых" российский бюджет пополнился на $60 млрд.