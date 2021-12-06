Европа уже использовала свыше 23% газа, закачанного в хранилища в этом году

На начало декабря в Европе из подземных хранилищ отобрано уже около четверти закачанного в этом году газа.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году", - сообщает "Газпром".

Синоптики прогнозируют Европе холодную зиму. Вероятно, первые морозы снова поднимут цены на газ в ЕС до осенних значений.

"Учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", - отметил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.