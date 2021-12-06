Греф спрогнозировал рост ключевой ставки до 8,5% на фоне текущего уровня инфляции

Следует ожидать нового поднятия ключевой ставки Центробанка, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше", - пояснил Греф.

Он отметил, что сложно предсказать, как сильно вырастет ставка. "Наши оценки - может до одного процентного пункта. Но насколько ставка пойдет дальше вверх, вопрос пока остается открытым", - сказал глава Сбербанка.

"В целом есть ощущение, что подъем может быть до 1 процентного пункта. Он должен быть последним. Во всяком случае я оптимист, я в это верю", - добавил Греф.