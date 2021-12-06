Путин откроет новые станции метро Москвы

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия новых станций Большой кольцевой линии московского метрополитена, которая состоится 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

"Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - сказано в сообщении.

Движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Семь из десяти станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.

Добавим, что строительство Большой кольцевой линии планируется завершить в 2022 году. Общая протяженность составит 70 километров.