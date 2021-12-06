По Северной Осетии поедет номерной трамвай

Врио министра промышленности и транспорта Северной Осетии Владимир Марзоев сообищл о том, что первый новый трамвай получит Северная Осетия в конце декабря этого года. Об этом сообщил

"У нас запланирован приход трамвая с 18-19 декабря, пару дней на его сборку нужно, специалисты приедут для этого. Прогон с 20 по 24 число будет по всему полотну", - сказал он на аппаратном совещании.

По словам главы республики Сергей Меняйло, это первый тест-драйв трамваев производителя, с которыми достигнута договоренность о дальнейших поставках.