В Казахстане мужчина обстрелял машину с водителем

В Акмолинской области Казахстана неизвестный дважды выстрелил из мелкокалиберной винтовки в автомобиль "ВАЗ-2110", в которой находился 24-летний житель села Вознесенка. ОБ этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и задержали подозреваемого по горячим следам.

"Злоумышленником оказался 26-летний житель села Вознесенка. Полицейские изъяли у него мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. Также при осмотре места происшествия и автомобиля потерпевшего обнаружены гильзы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причиной стрельбы могли стать неприязненные отношения между двумя людьми.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – части 1 статьи 99 УК РК ("Покушение на убийство").