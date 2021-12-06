Ученые: в России доминирует свой вариант дельта-штамма

Ученые выяснили, что распространенный в России дельта-штамм коронавируса представляет собой ранее неизвестный подвид дельты с двумя редко встречающимися мутациями.

Сравнение геномов дельта-штамма из России и зарубежных образцов выявило, что фактически все пробы вируса, собранные внутри страны за последние шесть месяцев, содержали две уникальные мутации, K81N в гене nsp2 и P45L в гене ORF7a, тогда как у подавляющего большинства зарубежных вариаций вируса они отсутствовали. Это указывает на то, что в России распространился ранее неизвестный подтип дельта-штамма из линии AY.122.

"Наши наблюдения показывают, что фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса, несмотря на генетические свидетельства того, что дельта-штамм проникал в страну несколько раз. В данном случае доминирование варианта AY.122 связано с тем, что он проник в Россию первым, а не имел какое-то преимущество над конкурентами", - говорится в материалах исследования, опубликованного в электронной библиотеке medRxiv.

Высокая распространенность этой вариации вируса говорит о том, что вся текущая эпидемия дельта-штамма в России связана с единственным эпизодом завоза вируса на территорию нашей страны. Такое положение вещей не характерно для большинства других стран. Кроме того, этот подвид не появился и не закрепился в других странах, это означает, что подвид не имеет конкурентных преимуществ над другими вариациями, а его доминирование в России является случайностью.