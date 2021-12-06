Вакцину для детей младше 12 лет будут исследовать с 2022 года

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к исследованию противокоронавирусного препарата для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года.

"Исследования начнутся в начале следующего года", — приводят слова Мурашко РИА Новости.

Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на исследование препарата среди детей младше 12 лет.

Напомним, что в России зарегистрировали препарат от коронавируса для подростков 12-17 лет, который получил название "Спутник М".