Вакцину для детей младше 12 лет будут исследовать с 2022 года
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к исследованию противокоронавирусного препарата для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года.
"Исследования начнутся в начале следующего года", — приводят слова Мурашко РИА Новости.
Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на исследование препарата среди детей младше 12 лет.
Напомним, что в России зарегистрировали препарат от коронавируса для подростков 12-17 лет, который получил название "Спутник М".