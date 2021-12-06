Оливье и селедка под шубой подорожали на 20% за год

Новогодний стол в этом году обойдется россиянам значительно дороже, чем в прошлом году. За год салат оливье подорожал на 15%, селедка под шубой - на 25%, пишут "Известия".

Согласно данным Росстата о средних розничных ценах за октябрь, четыре порции оливье обойдется сейчас в 416 рублей, такое же количество селедки под шубой - 209 рублей.

За год ни один ингредиент популярных салатов не подешевел. Значительнее всего цены выросли на картофель - на 78%, морковь и свекла подорожали на 41%, репчатый лук на 33%, майонез и яйца - на 28%, селедка - на 11%, консервированный овощи и вареная колбаса - на 9%.

"Борщевой набор" дорожает примерно с такой же скоростью, продуктовая инфляция в России на октябрь увеличилась до 10%.

Минсельхоз готовит меры по замедлению роста цен в следующем году.