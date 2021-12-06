В администрации Путина обвинили антиваксеров в желании уничтожить россиян

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков заявил, что призывы к отказу от вакцинации от коронавируса – это не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа.

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек", - обратил внимание он на всероссийском семинаре "Без срока давности".

"И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать", - сказал представитель администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба, на 3 декабря вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в России провели более 72 миллионов раз, полностью - почти 64 млн раз, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 53,7%.