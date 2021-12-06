Военные России и Египта начали учения в Средиземном море

В Средиземном море стартовали совместные учения Черноморского флота России и военно-морских сил Египта "Мост дружбы".

"Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря", - сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В маневрах принимают участие фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", а также спасательный буксир СБ-742. ВМС Египта представлены фрегатом, двумя корветами и судном обеспечения.

На учениях военнослужащие окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, а также проведут досмотровые операции "в отношении подозрительных судов".