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В Минздраве рассказали, когда начнутся испытания вакцины от ковида для детей от 6 до 11 лет

В Минздраве рассказали, когда начнутся испытания вакцины от ковида для детей от 6 до 11 лет

В начале 2022 года в России стартуют клинические исследования вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Исследования начнутся в начале следующего года", - сказал министр.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Минздрав получил документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований препарата.

Напомним, вакцина для подростов от 12 до 17 лет "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября. Ее применение будет добровольным.

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