ДТП в Крыму завершилось дракой

В Крыму произошла автоавария с участием двух легковых автомобилей, которая завершилась дракой, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в селе Заречное Симферопольского района. В результате ДТП никто не пострадал.

"Однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию", - сказано в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.