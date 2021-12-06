На Москву обрушится мощный снегопад

Во вторник в Москве ожидается сильный снегопад, предупреждают синоптики.

Осадки в виде снега и дождя начнутся в столичном регионе ранним утром 7 декабря и продлятся сутки, сообщается на сайтах Росгидромета и Гидрометцентра. Может выпасть около трети месячной нормы осадков. Возможны налипание мокрого снега и сильная гололедица.

Температура воздуха в Москве во вторник составит минус 3 - плюс 1 градус.

До вечера вторника в столице действует повышенный, "желтый" уровень опасности из-за осадков, гололеда и ветер с порывами до 15 м/с.