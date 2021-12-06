В Грузии вырастут пенсии

С 1 января 2022 года в Грузии повышаются пенсии для возрастных пенсионеров и выплаты ветеранам. Об этом в понедельник на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В Грузии с 1 января 2021 года вступила в силу ежегодная индексация пенсий, выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.

"С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена в размере 260 лари (около $84), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (около $100). Размер пенсий в высокогорных регионах составит 312 лари для лиц моложе 70 лет и 360 лари для лиц старше 70 лет", – рассказал Гарибашвили.

Увеличится ежемесячная помощь участникам войны с 22 и 44 лари до 100 лари, добавил премьер.

В Грузии пенсию получают около 794,4 тыс человек, из них 417,4 тыс старше 70 лет.