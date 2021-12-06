Армения будет поставлять вакцину от COVID-19 на рынок

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил о готовности республики поставлять на рынок произведенную в Армении противокоронавирусную вакцину "Спутник Лайт".

"В Армении уже есть произведенная в стране, прошедшая все контрольные критерии вакцина "Спутник Лайт", которая готова выйти и на рынок", - цитирует Керобяна РИА Новости.

В сентябре директор РФПИ Владимир Примак рассказал о начале розлива препарата в Армении. По его словам, вакцина станет доступа для граждан республики после того, как пройдет контроль качества.