Чего ждать от зимних переговоров Путина и Байдена?

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу президента России о гарантиях безопасности.

"Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", - сказал он.

"Затем [президенты обсудят] те вопросы, которые, наверное, "шумят" на повестке дня - это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности", - продолжил официальный представитель Кремля.

"Полагаем, что переговоры Путина и Байдена будут обстоятельными и продолжительными", - добавил Песков.

Первые кадры переговоров глав государств появятся во вторник в 18:00 мск. Заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом 7 декабря не планируется, добавил пресс-секретарь главы государства.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, переговоры с Владимиром Путиным необходимы Вашингтону не сами по себе, а для решения внутриполитических задач. "Главная цель, которую сегодня ставят американцы – представить Байдена как влиятельного политического деятеля, с которым считаются не только союзники США, но и противники. По той же причине были проведены переговоры с генсеком компартии Китая Си Цзиньпином. Американская инициатива связана с тем, что рейтинг Байдена падает, никаких успехов у него нет, тем более в области внешней политики, особенно после Афганистана. А Белому дому нужны знаковые успехи", - прежде всего сказал он.

"Поэтому стоит ожидать, что американская администрация будет представлять Байдена на переговорах с Путиным как решительного, волевого лидера, который, например, отведет от Украины "угрозу российского вторжения" По сути, только ради этого в последние недели и нагнеталась истерия вокруг Украины и "возможной агрессии России" – чтобы в беседе с президентом РФ Байден предстал как влиятельный миротворец, спаситель и защитник американских интересов в Европе. Белому дому требуется как-то закрыть провал в Афганистане, показавший, что США оставляют свои позиции за рубежом и готовы уступать. Исполнить этот сценарий – довольно сложная задача для Джозефа Байдена", - заявил Владимир Васильев.

Россия в данном случае заинтересована во взаимовыгодном исходе переговоров. "С российской стороны есть понимание возможности заключить сделку, и она вполне может обеспечить Байдену некий имиджевый успех. Дело в том, что Россия не заинтересована в радикальной смене политического руководства США, слабый Байден нас вполне устраивает. При этом в Штатах есть ожидания, что российская сторона воспользуется уязвимой позицией американского президента, чтобы добиться односторонних или выгодных для России уступок. То есть ситуация для американской стороны в целом сложная", - подчеркнул американист.

Также США явно настроены на проведение еще одной личной встречи президентов. "Я почти уверен, что лидеры договорятся о саммите в течение первой половины 2022 года, и цель его будет дать позитивный импульс российско-американским отношениям. Складывается впечатление, что и визит Нуланд 13-14 октября, и визит Бернса 2-3 ноября в Москву, были посвящены в том числе организацией личной встречи президентов. Какие-то договоренности завтра наверняка будут достигнуты, поскольку нет смысла проводить встречу ради встречи, ради того, чтобы обменяться очередной порцией обвинений и поднять градус истерии. Напротив, стороны будут стремиться этот градус понизить в преддверии Нового года, хотя и понятно, что примирительные договоренности иногда не реализовываются", - заключил Владимир Васильев.