Девочка, пропавшая в Краснодаре, найдена живой

Следователи в Краснодарском крае установили место нахождения пропавшей во время прогулки в Краснодаре восьмилетней девочки, информирует следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. В настоящее время она с родителями доставляется к следователю для опроса.

По факту проводится доследственная проверка.

Ранее региональный поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщал на своих страницах в социальных сетях о том, что в Краснодаре пропала девочка. Накануне она ушла на прогулку и не вернулась.