Авария в Хасавюрте: около восьми тысяч человек остались без газа

В пресс-службе мэрии Хасавюрта сообщили о том, что около 8 тыс человек остались без газа из-за утечки на газопроводе.

"На углу улиц Махачкалинское шоссе и Объединенная произошла утечка на газопроводе давления d325", - приводит слова собеседника РИА Новости, уточняя, что подача газа была прекращена в нескольких микрорайонах города.

Согласно данным властей, сейчас ведутся работы по устранению утечки. Планируется, что подача газа будет возобновлена к 17.00 мск.

По факту ведется прокурорская проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.