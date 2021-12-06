Главная » Новости

Авария в Хасавюрте: около восьми тысяч человек остались без газа

Авария в Хасавюрте: около восьми тысяч человек остались без газа

В пресс-службе мэрии Хасавюрта сообщили о том, что около 8 тыс человек остались без газа из-за утечки на газопроводе.

"На углу улиц Махачкалинское шоссе и Объединенная произошла утечка на газопроводе давления d325", - приводит слова собеседника РИА Новости, уточняя, что подача газа была прекращена  в нескольких микрорайонах города.

Согласно данным властей, сейчас ведутся работы по устранению утечки. Планируется, что подача газа будет возобновлена к 17.00 мск.

По факту ведется прокурорская проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

760 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!