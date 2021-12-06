СМИ: в России с начала года рекордно подорожал ремонт квартир

С начала 2021 года стоимость ремонта квартир подорожала на 20%, такой рост является одним из самых высоких за всю историю наблюдений, пишет "Российская газета".

В прошлом году ремонт одного квадратного метра в Москве обходился в среднем в 6 034 рубля, сейчас он обходится в 6 875 рублей (плюс 13,93%). В Санкт-Петербурге ремонт за год стал дороже на 20,05% - с 6 712 рублей до 8 059 рублей.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. Резкий рост стоимости ремонта объясняется подорожанием стройматериалов, а также стоимостью труда рабочих, в том числе из-за оттока мигрантов.

В настоящее время в России наблюдается дефицит стройматериалов из-за растущего спроса - сказывается строительный бум последних полутора лет, а также пандемия, россияне предпочитают проводить отпуск дома и решаются на обновление жилища. Так, в конце лета 2021 года спрос на стройматериалы вырос на 70% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом - почти втрое.