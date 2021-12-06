Горевшая школа вернулась к работе во Владикавказе

Глава Минобрнауки Северная Осетия Элла Алибекова сообщила о возобновлении учебного процесса в школе Владикавказа №8, где 3 декабря произошел пожар,

"Ученый процесс в школе начат. Переживала, что с питанием не успеем, но и оно организовано и учебный процесс в полном объеме запущен", - сказала она в ходе аппаратного совещания.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло дал поручение проверить все образовательные учреждения республики на соответствие требований пожарной безопасности.