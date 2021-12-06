Опрос: 17% россиян считают, что новогодние праздники нужно сократить

Опрос Superjob показал, что не всем россиянам по душе длинные новогодние каникулы - 17% респондентов считают, что их нужно сделать короче.

Напомним, этой зимой каникулы продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

"Практически каждый второй россиянин (49%) относится к столь продолжительному отдыху положительно. Напротив, по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы давно пора сократить», - говорится в результатах опроса.

Еще 25% россиян сообщили, что им все равно, как долго длятся каникулы на Новый год.

Те, кто высказался за сокращение праздников, привели следующие аргументы: требования QR-кодов не позволят даже сходить на елку с детьми; нехватка денег; длинные праздники - поощрение алкоголизма.

Чаще всего длинным каникулам рады женщины (54%) и граждане моложе 34 лет (53%).