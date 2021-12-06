В Британии считают, что Путин не собирается нападать на Европу

Обозреватели британского издания Daily Express подвергли критике заявления об угрозе, которую якобы Россия представляет для Европы.

Так, британцы возмутились публикацией "о вторжении" российских войск на Украину. Читатели считают, что британские СМИ намеренно обостряют отношение своей аудитории к России.

Комментатор под ником Metaphysical заявил, что Владимир Путин не собирается нападать на ЕС, так как Украина не является членом Союза. "Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?", - задался вопросом он.

Другой пользователь John Moreland уточнил, что Украина не является членом НАТО, следовательно, у Великобритании нет никаких обязательств перед Киевом.

"Вы пишете: "Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению в Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война". Какое отношение это имеет к нам в Британии?", — подчеркнул он.

Обозреватель Retsdon вспомнил, что при президентстве Трампа в США военная напряженность из-за Украины отсутствовала. "Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?", - отметил комментатор.

В тоже время читатель под никнеймом AaronKirsch MDPhD назвал "99 из 100 репортажей Express по России вздором", а также напомнил, что США поступает на Украине так же, как и Советский Союз на Кубе в 1962 году.

"Россия не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают досье про "Оружие массового поражения" в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут в Украине, Россия этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?" — написал он.