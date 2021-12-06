Тегеран приветствовал газовый контракт с Баку

Президент Ирана Эбрахим Раиси уверен, газовое соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном имеет большое значение.

28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа, а также заключили ряд других соглашений.

"Эти документы имеют очень большое значение. Подписанные с соседними государствами соглашения могут помочь экономическому развитию", - подчеркнул он.

Газовое соглашение может превратить Иран в региональный транзитный центр, считает Раиси. По его словам, иранские порты крайне важны с точки зрения товарооборота с соседними странами.

Соглашение подразумевает, что газ из Туркменистана будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 млрд кубометров в год. Поставки газа начнутся уже 22 декабря. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, стоит ожидать, что этот экономический проект будет содействовать улучшению политических отношений Ирана и Азербайджана. При этом он подчеркнул, что круг подобных проектов весьма широк, особенно если учитывать находящиеся в стадии реализации.

"Позитивно на отношениях Ирана и Азербайджана скажутся завершение проекта международного транспортного коридора "Север-Юг" (для чего требуется достроить железную дорогу с иранской стороны), ратификация Ираном Конвенции о правовом статусе Каспийского, решение пограничных вопросов в южной части Каспийского моря, подписание документов по делимитации и демаркации границы на Каспии, содействие Тегераном восстановлению транспортных коммуникаций в регионе и возрождению освобожденных территорий Азербайджана", - перечислил Станислав Притчин.