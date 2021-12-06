В России выявили 32 136 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 32,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 32 136 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 561 (8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 134, в Петербурге - 2 412, в Московской области - 2 215. В Краснодарском крае новых случаев 713, в Ставропольском крае - 451, в Крыму - 372, в Дагестане - 156, в Адыгее - 106, в Кабардино-Балкарии - 103, в Северной Осетии - 84, в Чечне - 83, в Ингушетии - 79, в Карачаево-Черкесии - 73.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных в России достигло 9 833 749 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 28 070 человек, за весь период - 8 530 476 человек.

Умерли за сутки 1 184 пациента, с начала пандемии - 282 462 человека.