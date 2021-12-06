Ковид-статистика демонстрирует положительную динамику Грузии

За минувшие 24 часа в Грузии зафиксировано 1 778 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. От болезни скончались 63 человека. Об этом информирует пресс-служба правительства.

Также сообщается, что за отчетный период в стране от коронавируса вылечились 3 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 809 830 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 867 071 случая заболевания, 12 407 стали жертвами болезни, передает Sputnik Грузия.